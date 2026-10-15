Potrillos van por su consagración en la Triple Corona del turf

Una vuelta completa al óvalo del hipódromo de Asunción darán los potrillos machos y hembras de 3 años, disputando los sendos clásicos “Jockey Club del Paraguay”, sobre 18 cuadras, este domingo.

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Consagración de la Triple Corona

El Libertador de la caballeriza 8 Años y Four White Legs del stud Kika, bajarán a la arena para conquistar el último paso de la Triple Corona, luego de ganar las dos anteriores gemas.

En cuarto turno, a partir de las 17:05 sobre 1.800 metros, se correrá el Clásico Jockey Club del Paraguay - Hembras: Four White Legs, Queen Flyer, Saiago, Luz de Nicanor, Show Emotion, Alta Gama y Depois do Prazer, todas cargando 55 kilos.

A continuación, a las 17:40 se disputará el Clásico Jockey Club del Paraguay - Machos: El Libertador, Manda Mas, Il Capitano, Rapai, Flight to Paradise y Olimpic Talent, todos con 55 kilos en su lomo.

Otras sueltas

Las demás competencias turfísticas serán:

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Primera carrera - 15:00 - 1.000 metros: Esko (jockey con 52 kilos), Flechazo 54, Spirit 52, Diamante 56, New Hope 56, Zabardast 52, Malpensado 53, Guapo 54, Mr Black 54, Don Torcuato 54. Suplentes: Diesel 56, Always 56, Special Talent 52.

Segunda carrera - 15:45 - 1.400 metros: Sweet Prince 57, Emoticon 55, Pegaso 55, Conquistador Prince 54, Fenómeno 54, El Banquero 53, Jingote 53, Invencible 53.

Sexta carrera - 18:30 - 1.100 metros: Stand by Me 52, New Folder 52, Qué Pingo 54, Silverado 52, El Hacker 52, November Rain 54, Buen Tango 54, Cildo 52, Majestuoso 55 y El Pintón 54.

Octava carrera - 19:40 - 1.300 metros: Negro el Dos 52 kilos, Charlie Brown 56, Sargent Peppers 55, Palo Santo 52, Invasor Campos 58, As de Oro 55, Hereje 52, Oro del Nilo 54, Gaucho 54, Great Surprise 55. Suplentes: Atom 52, Eleven Reporter 52 y El Patrón.