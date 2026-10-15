Cuba acudirá con seis boxeadoras para el clasificatorio de los Panamericanos de Lima 2027

Cuba acudirá con seis boxeadoras para el clasificatorio de los Panamericanos de Lima 2027

La Habana, 15 oct (EFE).- Seis púgiles cubanas se presentarán en el primer evento clasificatorio, que se desarrollará del 17 al 25 de octubre en la ciudad mexicana de Puebla, para el torneo boxístico de los Juegos Panamericanos de Lima 2027, informaron este jueves medios deportivos de la isla.