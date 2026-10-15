El lanzador canadiense Grills es contratado por los Toros para el campeonato dominicano

"Grills es un abridor zurdo con buen repertorio y comando, esa combinación siempre suma en una rotación de esta liga", dijo Jesús Mejía, gerente general de los Toros del Este, en nota de prensa.

El zurdo, de 34 años, hará su debut en República Dominicana tras lanzar en la ligas de Puerto Rico y de China.

El canadiense sustituirá en la cuota de extranjeros de los Toros al también abridor Aaron Sánchez, quien se vio afectado por un virus a su llegada al país y sufrió una recaída esta semana.

Se espera que Sánchez, elegido el Lanzador del Año en la temporada pasada, regrese al equipo una vez esté completamente recuperado.

Mejía aseguró que en las "próximas horas" el dirigente de la tropa taurina, Víctor Estévez, anunciará la rotación completa, tras informar que el abridor del primer choque será el estadounidense Aaron Brooks.

Los Toros recibirán este viernes a las Estrellas Orientales, en La Romana, en uno de los tres partidos de la jornada inaugural del campeonato.