Inicia Mundial de Pelota Vasca en Buenos Aires, debuta Euskadi como selección absoluta

La apertura del torneo tuvo lugar en el club Ciudad de Buenos Aires, una de las cuatro sedes en las que los pelotaris buscarán poner en lo más alto del medallero final a sus países, y fue encabezada por el francés Xavier Cazaubon, presidente de la FIPV.

En su discurso, el dirigente agradeció al presidente de la Confederación Argentina de Pelota Paleta (CAP), Pablo Lambardi, por la organización del primer Mundial en el país en 74 años, hecho que describió como una “reparación” ya que “la pelota paleta le debe mucho a Argentina”.

En el acto desfilaron las delegaciones de Euskadi, España, Argentina, Francia, Uruguay, Portugal, Estados Unidos, México, Cuba, Costa Rica, Venezuela, Perú, Brasil, Chile y Paraguay.

La abanderada vasca que alzó la ikurriña fue Helena Barrenetxea, pelotari de cesta punta.

La vicelehendakari del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, estuvo presente en la ceremonia y dijo a EFE que la participación de los 42 jugadores vascos en el torneo significa "un gran paso para el país".

"Nos ha costado mucho llegar hasta aquí, pero lo hemos logrado. Ahora, nuestros deportistas competirán con el orgullo de representar a su país, con deportividad y ambición para hacer un gran papel y dejar bien alto nuestra bandera vasca", expresó Bengoetxea.

Cazaubon anunció ante el público presente la firma de un memorando de entendimiento con el Gobierno vasco para que el Centro Vasco de Alto Rendimiento de Basque Team - ubicado en Fadura (Getxo) - quede a disposición de deportistas de pelota de todo el planeta para su preparación y tecnificación deportiva.

La vicelehendakari opinó que la medida "situará a Euskadi como un polo de referencia internacional para pelotaris de todo el mundo".

Preguntado por EFE sobre el significado de este torneo, el presidente de la Federación Vasca de Pelota, Joxemari Mitxelena, declaró que "Después de tantos años de lucha, solamente ya poder participar como una selección oficial es para nosotros un triunfo. Las medallas vendrán por una añadidura".

Unas horas antes del evento de inauguración, el Mundial tuvo a Euskadi y España como protagonistas del primer partido de la programación que se extenderá hasta el miércoles 21 en su etapa de clasificación y el sábado 24 en sus finales.

Nagore Martín, de la Euskal Selekzioa, superó 2-1 a la española Maider Ardanaz Dufur en pelota goma femenino, un partido muy parejo disputado en frontón de 30 metros con gradas repletas y con las delegaciones de varios de los países participantes en el torneo, junto a Bengoetxea y Cazaubon.

Durante los próximos ocho días, Buenos Aires verá acción de 'frontball', frontenis, mano individual y parejas, pala corta, paleta cuero, paleta goma, pelota adaptada y xare en los trinquetes y frontones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), y los clubes Ciudad de Buenos Aires y Banco Provincia.

Uruguay será subsede del torneo en la ciudad de Colonia, en la que la cesta punta jugará en el recientemente remodelado Frontón Real de San Carlos, de 54 metros.

Del 21 al 24 todas las disciplinas competirán por semifinales, finales y partidos de tercer puesto.