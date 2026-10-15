Romero Britto diseñará el trofeo del campeón de NASCAR en Homestead-Miami

La alianza llevará el arte pop de Romero Britto, caracterizado por sus colores intensos y motivos optimistas, a uno de los fines de semana más destacados del calendario del automovilismo estadounidense.

El elemento central será el trofeo, además de un mural en la emblemática torre del recinto, que recibe a aficionados y competidores, y una colección de ropa creada especialmente para la ocasión "Siempre me ha encantado la increíble energía y emoción de ver pasar los autos de carreras con esa velocidad, movimiento, pasión", afirmó el artista en un comunicado de prensa.

También, agregó que NASCAR es un deporte emblemático de Estados Unidos, "y esa energía conecta maravillosamente con mi arte, que gira en torno al color, el movimiento, la felicidad y la celebración de la vida".

Britto, quien desarrolló su carrera en Miami, posee un estilo distintivo que ha presentado en más de 120 países, y ha contribuido con diseños para el Super Bowl, los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial de la FIFA.

El Fin de Semana del Campeonato coronará a los campeones de las tres principales series nacionales de NASCAR.

El presidente de autódromo, Guillermo Santa Cruz, destacó que la obra de Britto es "reconocible al instante, y llevar su característico color, creatividad y optimismo al Paraíso del Automovilismo de Estados Unidos hace que esta colaboración sea verdaderamente única".

"El sur de la Florida es un destino internacional que reúne a personas, culturas y una energía que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo, y pocos artistas logran capturar ese espíritu vibrante como Romero Britto", expresó Santa Cruz.