El Guerrero Jeová Evanilsom va por el título en el Dragon Fight de MMA

Evanilsom llegará al octógono de Bonito en buena forma y luego de obtener una gran victoria en su última presentación. Esta vez tendrá enfrente a Kalew Dos Santos, uno de los mentados combatientes de las Artes Marciales Mixtas de Mato Grosso do Sul, Brasil.

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La gran velada matogrossense será el mes entrante, donde estará en juego el título en la categoría 70 kilogramos.

El paraguayo derrotó recientemente al también brasileño Jodsob Silva en la velada que tuvo lugar en Barra do Garças, Mato Grosso, Brasil.

El pasado septiembre, Jeová se cruzó guantes con Silva, en el Prime Fight Championship y salió airoso, sumando una victoria mas a su dilatada y galardonada carrera.

En cuanto a esta nueva cita para el Guerrero paraguayo, la pelea será en el Gimnasio Municipal de Bonito, Mato Grosso do Sul, y el paraguayo irá por el cinturón que ostenta Dos Santos, monarca del Dragon Fight Championship en su categoría.

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Esta pelea será una revancha que pondrá de nuevo enfrente a ambos excelentes luchadores profesionales de MMA.

Faísca defenderá su cinturón en 70 kilogramos MMA Profesional, en la cita que tendrá lugar el sábado 21 de noviembre, a partir de las 19:00.

La velada tiene el apoyo de la Secretaría de Deporte de la Prefectura Municipal de Bonito y la realización de Dragon Fight Sergio Freitas.

Además de los combates profesionales de MMA, habrá otras modalidades.