Italia continúa al frente del medallero, mientras Colombia suma en velocidad

La Azzurra sobre ruedas encabeza el medallero con 57 preseas, 22 de ellas de oro, 22 de plata y 15 de bronce. Colombia sigue de escolta con 18 doradas, 9 de plateadas y 7 de bronce, para 34 en total, de acuerdo a la última actualización de los organizadores.

Francia, que también tiene 34 medallas en total (11/14/9), completa el podio de estos juegos, aunque ya descolgada de la lucha por el título.

En el día 15 de los juegos, Colombia volvió a demostrar su hegemonía en velocidad después de que la juvenil Mariana Imitola conquistara el oro en los 15.000 metros eliminación, por delante de la venezolana Charly Álvarez y de la española Carla Plana.

Fue la tercera medalla de la cafetera en estos juegos, tras su oro en los 5.000 metros por puntos y una plata en los 10.000 metros eliminación.

Mientras en la categoría adulta de los 15.000 metros eliminación, la ecuatoriana Gabriela Vargas le dio el primer oro a su país, escoltada por la colombiana Gabriela Rueda y la taiwanesa Pei-Yu Shih.

En tanto que en la división masculina adulta, la delegación cafetera hizo el 1-2 con Kevin Lenis y Juan Mantilla, mientras el local Julio Mirena se colgó el bronce.

La jornada de hoy también estuvo marcada por las quejas de una veintena de velocistas, que se negaron a competir en las pruebas de ruta mientras denunciaron el mal estado del asfalto de la avenida Costanera de Asunción.

Medios paraguayos difundieron imágenes de patinadores de varios países que permanecieron sentados en la línea de meta colocada en esta arteria vial, que conecta Asunción con ciudades del departamento Central.

Los organizadores de las justas postergaron el jueves las pruebas masculina y femenina de esprint de una vuelta, de 10.000 metros por puntos y de 15.000 metros eliminación en sus modalidades juvenil y adulto por el mal estado del asfalto, expuestas por unas 20 delegaciones ante las caídas de varios participantes.

La directora general adjunta del certamen, la paraguaya Larissa Schaerer, declaró a la televisión local NPY que la Federación Internacional de Patinaje (World Skate) sancionará a los patinadores que hicieron la "sentata" con base en el reglamento del organismo.