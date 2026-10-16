Noviembre de Good Run en el Parque Ñu Guasu: Cada paso puede cambiar una historia

La décima edición de la Good Run 2026 llega al Parque Ñu Guasu para unir deporte y solidaridad, una corrida que impulsa la crianza respetuosa en familias de nuestro país.

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Los fondos que se recauden se destinarán a talleres de crianza respetuosa para madres, padres y cuidadores en comunidades vulnerables, conforme rezan los organizadores.

El domingo 15 de noviembre hay una nueva cita con esta tradicional corrida que organizada por Good Neighbors Paraguay, bajo el lema “Cada paso puede cambiar una historia”.

En dicha ocasión, las competencias arrancarán a partir de las 7:00, una carrera que reúne a deportistas, aficionados, empresas, estudiantes y familias, que apoyan el desarrollo de la niñez y sus entornos.

El destino de los fondos serán cinco comunidades: Antequera (San Pedro), La Victoria (San Lorenzo), Barrero (Luque), Roque Alonso (Mariano Roque Alonso) y Las Mercedes (Areguá).

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Categoría especial. Este año, la corrida contará con una categoría especial para niños, niñas y adolescentes de 4 a 14 años.

El evento fue declarado de interés del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA).

Algo mas sobre la entidad. En sus 15 años de trabajo en Paraguay, Good Neighbors acompaña a más de 5.300 niños, niñas y adolescentes y sus familias a través de programas de desarrollo comunitario en cinco localidades del país, con iniciativas enfocadas en educación, salud, agua y saneamiento, promoción de derechos y protección.

Información para participar

* Good Run 2026 – Edición Aniversario | 10.ª edición.

* Domingo 15 de noviembre de 2026.

* Hora: 07:00

* Lugar: Parque Ñu Guasu.

* Inscripciones: www.asuncionrunners.com

* Entrega de kits: sábado 14 de noviembre, en el Shopping del Sol.

Contacto para agendar entrevistas: Isabel Domenech - 0994 20229.