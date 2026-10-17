2-2 (1-2). Argentina bate a España en los penales y luchará por el Mundial con Francia

La Albiceleste se tomó así la revancha de la última final mundialista, que cayó del lado español por 2-1, y envió al combinado español a la lucha por el bronce, que disputará este domingo ante Portugal.

El partido por el título, programado para el domingo, enfrentará a Francia, que buscará estrenar su palmarés mundialista, con Argentina, que aspira a conquistar su séptimo cetro.

Ya el comienzo no pudo ser mejor para los argentinos. No había transcurrido ni un minuto cuando Nolito Romero, una pesadilla durante todo el encuentro, asistió a Ezequiel Mena, que apareció en el segundo palo para abrir el marcador (0-1) ante un conjunto español que todavía no había tenido tiempo de probar a su rival.

Por primera vez en el campeonato, los europeos estaba por abajo. España adelantó líneas y ganó presencia en el área rival, hasta que dos debutantes mundialistas, Pol Manrubia e Iván Morales, se asociaron para que el jugador del Barcelos batiera a Constantino Acevedo y restableciera la igualdad (1-1, min. 13).

Tras el descanso, el equipo de Pere Varias mantuvo el pulso a la Albiceleste. Nolito Romero pudo devolver la ventaja a Argentina, pero su disparo se estrelló en el palo. En la réplica, el joven Biel Llanes, también debutante en un Mundial, burló al jugador del Sporting y conectó un potente lanzamiento para poner por delante a España (2-1, min. 40).

Con ventaja en el marcador, España se aferró a una defensa que había sido uno de sus argumentos durante el campeonato. El título parecía un poco más cerca para los españoles a medida que avanzaba el reloj, pero Argentina no había dicho la última palabra.

A menos de dos minutos del final, un penalti de Marc Grau sobre Romero, confirmado por el videoarbitraje, ofreció a la albiceleste una última oportunidad para seguir con vida. Càndid Ballart detuvo el lanzamiento de Lucas Ordóñez, pero el argentino aprovechó el rechace para establecer el 2-2 (min.48) y forzar la prórroga.

En el tiempo extra apenas hubo ocasiones. Con una final en juego, el miedo a cometer un error pesó más que la voluntad de arriesgar y el desenlace quedó en manos de los lanzamientos desde los cinco metros. Ordóñez adelantó a Argentina, Marc Grau respondió para España y Danilo Rampulla volvió a poner por delante a la albiceleste.

Cuando Facundo Bridge tuvo en su stick la oportunidad de sentenciar, Càndid Ballart adivinó su lanzamiento y mantuvo con vida a España. La puerta seguía abierta para España, pero Pol Manrubia no pudo aprovechar la ocasión para prolongar la tanda: Constantino Acevedo detuvo su lanzamiento y abrió la puerta de la final para Argentina.

2 - España: Ballart; Bargalló, Grau, Nil Roca, Cervera, -cinco inicial-, Llanes (1), Carballeira, Manrubia, Morales (1) y Blai Roca (p.s).

2 - Argentina: Constantino Acevedo; Mena (1), Rampulla, Navarro, Romero, -cinco inicial-, Ordóñez (1), Martínez, Platero, Bridge y Bautista Acevedo (p.s).

Goles: 0-1, min.1. Ezequiel Mena. 1-1, min.13: Ivan Morales. 2-1, min.40: Biel Llanes. 2-2, min.48: Lucas Ordoñez.

Penaltis: 0-1 Lucas Ordóñez, gol. 0-1 César Carballeira, al palo. 0-1 Lucas Martínez, parada. 1-1 Marc Grau, gol. 1-1 Nolito Romero, parada. 1-1 Pau Bargalló, parada. 1-2 Danilo Rampulla, gol. 1-2 Biel Llanes, parada. 1-2 Facundo Bridge, parada. 1-2 Pol Manrubia, parada.

Árbitros: Joaquim Pinto (POR) y Luca Molli (ITA). Mostraron tarjeta amarilla a César Carballeira (min.32), Nil Roca (min.34) y Càndid Ballart (min.48) por parte de España y a Constantino Acevedo (min.47) por parte de Argentina.

Incidencias: Semifinal del Mundial de hockey patines disputado en el SND Arenita de Asunción (Paraguay).