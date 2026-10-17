Domingo, 18 de octubre de 2026

Sanghái (China). La final entre Rafa Jódar y Alejandro Davidovich de este domingo supone romper por fin la 'maldición' del Másters 1.000 de Shanghái, que hasta este año era el único de esta categoría que jamás había tenido a un tenista español en su lista de ganadores.

Redacción deportes. La llegada este verano de Giannis Antetokounmpo a Miami dio un vuelco radical a las aspiraciones de los Heat, que llevaban varios años incrustados en la temida zona media de la NBA, y abre una nueva etapa en la que no existe margen de error: solo vale el anillo. Por Hugo Barcia.

Quito. Segunda jornada de la decimoctava edición del torneo con dos partidos a las 20.00 GMT: Belgrano (ARG)-Palmeiras (BRA) del Grupo B y del A Colo Colo (CHI)-Santa Fe (COL). A partir de las 00.00 GMT del lunes se enfrentarán Independiente del Valle (ECU)-Universitario de Deportes (PER) por el Grupo B y Corinthians(BRA)-Caracas (COL) en el B. (Texto) (Foto). (Hasta el 31).

Asunción. Campeones como la colombiana Kollin Castro, la italiana Roberta Sasso o los españoles Sebastián 'Chevi' Guzmán y Guillermo Gómez figuran entre las estrellas con títulos y récords de la quinta edición de los Juegos Mundiales de Patinaje celebrados en Paraguay, en los que confirmaron su lugar en la élite deportiva.

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- 43ª edición del maratón de Pekín.

- NBA (Serie Previa). La llegada este verano de Giannis Antetokounmpo a Miami ha dado un vuelco radical a las aspiraciones de los Heat. Por Hugo Barcia.

- Termina el Eneco Tour masculino y femenino, en Países Bajos.

- España. LaLiga EA Sports. 9ª jornada (FOTO): Osasuna-Racing Santander (12.00 GMT), Celta-Alavés (14.15), Málaga-Real Sociedad (16.30) y Real Madrid-Sevilla (19.00).

- Liga inglesa. 7ª jornada: Bournemouth-Sunderland, Brighton-Crystal y Leeds-Manchester United (13:00 GMT) y Nottingham Forest-Arsenal (15:30).

- Liga francesa. 7ª jornada: Lorient-Mónaco (15:15 GMT).

- Liga italiana. 7ª jornada: Fiorentina-Como (13:00 GMT), Milan-Atalanta (16:00) y Juventus-Lazio (180:45).

- Crónica de las grandes ligas europeas.

- Presentación de la tercera jornada de la Liga de Campeones.

- 18ª edición de la Copa Libertadores femenina, que se disputa en Quito. Comentarios de los partidos de la segunda jornada. (FOTO)

- Comentario de la undécima jornada del Torneo Clausura uruguayo, que se juega entre el viernes y el domingo.

- Continúa la decimotercera jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Racing Club-Independiente Estudiantes de La Plata-San Lorenzo, Estudiantes de Río Cuarto-Aldosivi y Belgrano-River Plate.

- Finaliza la décima fecha del torneo hondureño Apertura con el partido entre Génesis y Estrella Roja.

- El Pachuca visita a Monterrey en la jornada 12 del Apertura del fútbol mexicano.

- Campeonatos del Mundo, en Róterdam (Países Bajos) (hasta 25).

- DP World Tour. Acaba el Campeonato de la India, en Nueva Delhi.

- Acaba el Mundial de hockey sobre patines masculino, en Paraguay. Final: Argentina-Francia.

- Mundial Superbike. Prueba de España, en el circuito de Jerez. Segunda carrera (13.30 GMT).

- Acaban los Juegos Mundiales de Patinaje en Paraguay.

- Campeonatos del Mundo, en Buenos Aires (hasta 24).

- Final del torneo ATP Masters 1.000 de Shanghái (China). Desde las 08.30 GMT: Rafa Jódar (ESP)-Alejandro Davidovich (ESP). (FOTO)

- Final del torneo WTA 1.000 de Wuhan (China). Desde las 10.30 GMT: Maja Chawalinska (POL)-Sonay Kartal (GBR)

Redacción EFE Deportes