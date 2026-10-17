El Mundial de Patinaje baja el telón con la lucha entre Italia y Colombia por el medallero

De acuerdo con la última actualización de los organizadores, Italia lidera la tabla general de los juegos con 65 preseas, 22 de ellas de oro.

Colombia la escolta con 41 medallas, 21 de ellas de oro, mientras que España completa el podio, aunque con apenas 12 doradas ya está descolgada de la batalla por ganar la competición.

Con esos datos, los últimos compartidos por los organizadores, la diferencia entre Italia y Colombia es de apenas una medalla de oro.

Así, la estrecha diferencia invita a presagiar un final de foto el domingo cuando se corra el maratón en la avenida Costanera de Asunción, un trazado que ha despertado las quejas de decenas de participantes por el estado del asfalto, que consideraron irregular.

En ese circuito se reprogramaron dos veces las competencias mientras se reparaban baches y se aguardaba a que la calzada "curara".

Todo apunta a que esto ya ocurrió, en vista de los tiempos de las pruebas celebradas este sábado, en las que el velocista español Jhoan 'Chevi' Guzmán rompió el récord masculino adulto en los 100 metros.

Las competencias de esta jornada también ofrecieron otra demostración de la encarnizada disputa entre italianos y colombianos por las medallas.

En la competencia reina de la velocidad, los 100 metros, la delegación cafetera sumó un nuevo oro gracias a Geiny Pájaro, la más rápida de la categoría adulta en la rama femenina.

Con todo, los Azzurri descontaron esa dorada con la alcanzada en la división juvenil por la velocista Sofia Paola Chiumiento, que en estos juegos ratificó su cartel de estrella en ciernes al colgarse tres oros.