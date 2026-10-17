Japón domina la clasificatoria masculina de los Mundiales de gimnasia tras el primera día

Shinnosuke Oka lidera la tabla individual con 85,098 puntos totales, con 14,866 en paralelas y 14,500 en barra fija como mejores resultados, por delante del actual campeón mundial del 'all-around', Daiki Hashimoto (84,632); el ruso de 18 años Arsenii Dukhno (83,866) y otro japones, Shohei Kawakami (83,699).

Por aparatos, Dukhno marcha primero en suelo (14,700), el armenio Hamlet Manukyan en caballo con arcos (14,933), el ruso Ilia Zaika en anillas (14,533), el británico Jake Jarman en salto (14,633 de media (14,900/14,366), el croata Ilia Kovtun en paralelas (14,900) y Shoei Kawakami en barra (14,600).

Los colombianos Ángel Barajas (82,831) y Camilo Vera (82,764) marchan en los puestos octavo y noveno, respectivamente.

Por equipos, Japón manda en la clasificación con 254,529 puntos, seguido de Gran Bretaña (251,460) y el equipo ruso que compite bajo bandera neutral (249,162). Colombia es sexto con 242,727.