Polideportivo
17 de octubre de 2026 - 16:15

Japón domina la clasificatoria masculina de los Mundiales de gimnasia tras el primera día

Imagen sin descripción

Redacción Deportes, 17 oct (EFE).- El equipo de Japón, en la general por países, y los nipones Shinnosuke Oka y Daiki Hashimoto, en el concurso completo individual, dominaron este sábado la primera jornada de la clasificatoria masculina de los Campeonatos del Mundo de gimnasia artística que se disputan en la ciudad neerlandesa de Róterdam.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Shinnosuke Oka lidera la tabla individual con 85,098 puntos totales, con 14,866 en paralelas y 14,500 en barra fija como mejores resultados, por delante del actual campeón mundial del 'all-around', Daiki Hashimoto (84,632); el ruso de 18 años Arsenii Dukhno (83,866) y otro japones, Shohei Kawakami (83,699).

Por aparatos, Dukhno marcha primero en suelo (14,700), el armenio Hamlet Manukyan en caballo con arcos (14,933), el ruso Ilia Zaika en anillas (14,533), el británico Jake Jarman en salto (14,633 de media (14,900/14,366), el croata Ilia Kovtun en paralelas (14,900) y Shoei Kawakami en barra (14,600).

Los colombianos Ángel Barajas (82,831) y Camilo Vera (82,764) marchan en los puestos octavo y noveno, respectivamente.

Por equipos, Japón manda en la clasificación con 254,529 puntos, seguido de Gran Bretaña (251,460) y el equipo ruso que compite bajo bandera neutral (249,162). Colombia es sexto con 242,727.