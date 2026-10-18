Aplazada la primera jornada de los Mundiales por las adversas condiciones meteorológicas

Aplazada la primera jornada de los Mundiales por las adversas condiciones meteorológicas

Redacción deportes, 18 oct (EFE).- La primera jornada de los Mundiales de remo en playa (beach sprint), modalidad que se estrenará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y que iban a comenzar en Qingdao (China) ha sido cancelada y aplazada debido a un fuerte temporal que dejó inservible el recinto el sábado y que aún pone en riesgo la disputa de prueba alguna.