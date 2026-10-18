López-Chacarra vence en India y se sitúa en cabeza de la Órden de Mérito del DP World Tour

El jugador madrileño puso un broche dorado a una magnífica actuación en el país asiático, donde el pasado año ganó el Abierto de India, y donde ha logrado su tercer triunfo del curso tras sus triunfos en junio en el Abierto KLM, en Amsterdam, y el Abierto de Italia, en Turín.

López-Chacarra, en cabeza durante todo el fin de semana, tuvo otro intenso día este domingo a causa de la suspensión de buena parte de la primera jornada. Debió completar siete hoyos de la tercera vuelta y por completo la cuarta.

Inicialmente consolidó su liderato con tres nuevos 'birdies' y un 'eagle' para firmar una ronda espectacular con 63 impactos, y comenzó la cuarta vuelta con sendos aciertos en los hoyos 1 y 3, con lo que minimizaba el intento de remontada de sus rivales.

El español, aunque cometió un 'bogey' en el hoyo 6, supo amarrarse al campo con algunos buenos pares y un 'birdie' en el once mantuvo una renta notable de cuatro golpes, pese a que Hillier, que jugaba un par de partidos antes, presionaba todo lo que podía, e Hidalgo, a su lado, también luchaba por estar a la expectativa.

El neozelandés cerró el día con -5 (67) para un total de 269 (-19), pero López Chacarra, firme pese a algunas salidas de 'tee' erradas y ver su ventaja disminuida a dos golpes, mantuvo la compostura y siete pares seguidos le permitieron celebrar un triunfo de gran calibre en el campo indio con 267 golpes (-21) tras hacer su resultado más alto (70) del torneo.

En principio tratará de consolidar ese primer puesto del ránking del circuito la próxima semana en el torneo de Corea del Sur, el antepenúltimo torneo de la temporada, que se disputará en el campo de Woo Jeong Hills, en Cheonan.

Hidalgo, se negó a rendirse. Al paso por el hoyo 12 ya había acumulado cinco 'birdies' y, aunque sus opciones de victoria eran complicadas por la solidez de López-Chacarra, mostraba ambición. En cambio, arriesgó demasiado y un 'doble bogey' en el 16 cercenó su pretensión y se tuvo que conformar con el tercer puesto, empatado con el polaco Adrian Meronk con 273.

El inglés Tommy Fleetwood, una de las principales figuras del torneo, no pudo defender el título y concluyó quinto con un total de 275 impactos, otro ilustre como el escocés Robert MacIntyre acabó noveno con 276 y el norirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo, siguió su cuesta abajo hasta caer al puesto 43 con 284 tras un último día con 74 golpes.

Nacho Elvira, segundo español en el ránking del DP World Tour, mantuvo su progresión hasta finalizar decimoquinto, con 278 golpes, igualado con el sudafricano Jayden Schaper, el irlandés Shane Lowry, el estadounidense Sean Crocker y el escocés Scott Jamieson, que pese a partir en el partido con López-Chacarra e Hidalgo, fue de más a menos hasta acabar por encima del par (73).