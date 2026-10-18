Montserrath Gauto gana medalla de bronce y Araceli Martínez bate récord nacional en el Sudamericano de Atletisimo U23

El atletismo paraguayo sumó protagonismo en el Campeonato Sudamericano U23, con dos actuaciones destacadas que combinaron podios y récords nacionales.

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Montserrath Gauto y Araceli Martínez dejaron su huella en la pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de Santa Fe, Argentina, al mejorar marcas históricas de la modalidad.

Gauto se adjudicó la medalla de bronce en la final de los 400 metros con vallas, con un tiempo de 1 minuto y 0,23 segundos (1:00.23), resultado que le permitió subir al podio continental y convertirse en la primera medallista paraguaya de esta edición del certamen.

La actuación de Gauto ratificó su progresión en una de las pruebas más exigentes del atletismo, que demanda velocidad, resistencia y precisión para superar los obstáculos.

Ara Martínez, con bate récord de nueve años

Por su parte, Araceli Martínez también inscribió su nombre entre las protagonistas del certamen al establecer un nuevo récord nacional U23 en los 800 metros, con un registro de 2 minutos, 10 segundos y 95 centésimas (2:10.95).

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Martínez mejoró la anterior plusmarca de 2:12.11, que estaba en poder de Fátima Amarilla desde 2017. De esta manera, después de nueve años, cayó otro récord nacional de la categoría, en una actuación que representa un avance para el mediofondo paraguayo.

Los registros de Gauto y Martínez aportan señales positivas para el atletismo nacional, aunque el desafío será sostener esta evolución y traducir las mejoras individuales en una presencia cada vez más competitiva en el escenario sudamericano.