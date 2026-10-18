Taekwondo paraguayo conquista tres medallas en el Panam Series PATU-12

El taekwondo paraguayo volvió a subir al podio internacional con una cosecha de tres medallas en el Panam Series PATU-12 “Sueños de Campeón”, celebrado en el Microestadio del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), en Buenos Aires, Argentina.

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La delegación del Team Paraguay compitió en la modalidad Kyorugi (combate), en un certamen oficial de la Unión Panamericana de Taekwondo (PATU), que reunió a representantes de distintos países del continente.

Alicia Valdez fue una de las principales protagonistas al conquistar la medalla de plata, mientras que Betania Medina y Daniel Gaona completaron la cosecha paraguaya con sendas preseas de bronce. Por su parte, Thiago López alcanzó los cuartos de final.

El equipo nacional estuvo bajo la conducción técnica de Mauro Crismanich, quien acompañó a los atletas en una competencia que exigió capacidad física, precisión y estrategia para superar a rivales de diferentes escuelas del taekwondo panamericano.

El Panam Series PATU-12 representó una nueva oportunidad para que los competidores paraguayos midieran su nivel en el circuito continental y sumaran experiencia en el camino de su desarrollo deportivo.

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Las tres medallas constituyen un resultado positivo para el seleccionado nacional, aunque el desafío será sostener la progresión en futuras competencias y convertir estas actuaciones en una presencia cada vez más constante en los podios internacionales.