Andrade no defrauda en su retorno y apunta a lo más alto del podio en salto

Fue el mejor ejemplo posible de lo bien que le ha sentado a Andrade, que cumplió 27 años el pasado mes de mayo, el parón que decidió realizar en su carrera deportiva tras la cita parisina para recuperarse física y mentalmente de las exigencias del anterior ciclo olímpico.

Un retorno, eso sí, gradual, ya que la gimnasta brasileña, plata en el concurso completo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en los de París 2024, tan sólo decidió competir en la ciudad neerlandesa en dos de los cuatro aparatos: la barra de equilibrios y el salto.

Suficiente para que Andrade demostrase que no ha perdido ni una pizca de la magia que la ha convertido en uno de los grandes iconos de la gimnasia mundial, pese a que el arranque de la competición fue algo dubitativo.

De hecho, Rebeca Andrade 'tan sólo' pudo obtener una nota de 13,033 puntos en la barra de equilibrio, tras un ejercicio en el que la brasileña tuvo que poner pie a tierra en una ocasión tras perder la estabilidad

Un falló que no se repitió en salto, donde Andrade demostró el porqué de su condición de una de las mejores, sino la mejor especialista del mundo, con permiso de la estadounidense Simone Biles, ausente de la competición.

Tras y como dejó claro con un espectacular primer salto en el que la brasileña, campeona olímpica en Tokio y plata en París en este aparato, de disparó hasta los 14,400 puntos.

Una espectacular nota a la que Rebeca Andrade volvió a aproximarse en su segunda y última tentativa, en la que se tuvo que 'conformar' con una puntuación de 14,266, para contabilizar un total de 14,533 unidades, tras recibir una bonificación de 0,20 puntos.

Más complicado parece que Rebeca Andrade pueda conducir al podio, como ya hizo en los Juegos de París, al equipo brasileño en la final por conjuntos, tras los sufrimientos que pasó el cuadro sudamericano para sellar su billete para la final del miércoles.

De hecho, Brasil logró la última plaza en juego tras concluir la ronda preliminar en octava posición con un total de 159,131 unidades, apenas una décima de punto más que Gran Bretaña, que discutió hasta el último segundo la clasificación a Andrade y compañía tras concluir novena con una nota de 158,963.

No obstante, mucho tendrá que mejorar el equipo brasileño, bronce en los Juegos de París, si quiere volver a subir en la ciudad neerlandesa a un podio que tendrá en esta ocasión un premio añadido, la clasificación para Los Ángeles 2028, que se asegurarán los tres conjuntos medallistas.

Una carrera olímpica en la que China tomó la delantera tras cerrar la ronda preliminar en primera posición con un total de 164,996 puntos, cuatro décimas que Estados Unidos, que busca encadenar en Róterdam su octavo título de campeona del mundo consecutivo, segunda con 164,529 unidades.

Completó el podio provisional Rusia que, pese a no poder contar con sus tres principales figuras, Angelina Melnikova, Anna Kalmykova y Viktoria Listunova, ausentes de la cita tras denegarles las autoridades neerlandesas el visado de entrada, concluyó tercera con una nota de 163,662.

Por su parte, la argelina Kaylia Nemour confirmó su condición como la gran favorita para alzarse en Róterdam con el título de campeona del mundo en el concurso completo tras cerrar la ronda preliminar en primera posición con un total de 55,999 puntos.

No obstante, Nemour, vigente campeona olímpica de asimétricas, no deberá perder de vista a la estadounidense Skye Blakely, segunda con 55,465, ni a la jovencísima china Qinqin Ke, de tan sólo 16 años y vigente campeona asiática, que cometió más errores de los previstos en la clasificación y concluyó quinta con 54,699.

Más complicado serán que puedan subir al podio las brasileñas Flavia Saraiva, que accedió a la final con la duodécima mejor nota, tras sumar un total de 53,566 puntos, y Lorrabe Oliveira, que accedió con la vigésimo segunda mejor nota tras contabilizar 52,165 unidades.