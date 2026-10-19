Jalen Hurts se perderá el resto de temporada tras persentar coágulos de sangre en pulmones

Jalen Hurts se perderá el resto de temporada tras persentar coágulos de sangre en pulmones

Los Ángeles (EE.UU.), 19 oct (EFE).- El mariscal de campo Jalen Hurts se perderá el resto de la temporada regular de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) con los Philadelphia Eagles debido a que le diagnosticaron coágulos de sangre en sus pulmones tras haberse sometido a varias revisiones médicas que lo han alejado de las pistas en los últimos días.