Martes, 20 de octubre de 2026

. Además, previa del segundo partido de vuelta de semifinales, entre el Montevideo City uruguayo y el Atlético Mineiro brasileño.

Tegucigalpa. El Marathón hondureño y el Alianza salvadoreño se enfrentan este martes en el partido de ida de la repesca que entrega un boleto para la Copa de Campeones de la Concacaf de 2027.

Redacción Deportes. El París Saint-Germain, ganador de las dos últimas ediciones y líder de la actual, se enfrenta este martes al Barcelona, segundo en la tabla, en el partido más destacado de la tercera jornada de la Liga de Campeones, en la que además el Manchester City recibe al AEK Atenas y el Liverpool al Villarreal, mientras que el Atlético de Madrid visita al Stuttgart alemán y el Manchester United, al Como italiano.

Redacción deportes. Los Detroit Pistons reciben a los Boston Celtics, campeones hace dos años, en el primer encuentro de la temporada regular de la NBA, en un martes inaugural en el que los vigentes campeones, los New York Knicks, reciben a los Philadelphia 76ers de Lebron James y Joel Embiid, y el Oklahoma City Thunder viaja a San Antonio para jugar contra los Spurs de Victor Wenbanyama, finalistas en 2026.

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- Empieza la NBA 2026/2027 con los partidos Detroit-Boston (19:00 GMT), Nueva York-Philadelphia (23:00 GMT) y San Antonio-Oklahoma (01:30 GMT del miércoles). (FOTO)

- Copa Sudamericana. Semifinales, vuelta: Vasco (Bra)-Boca Juniors (Arg) (00.30 GMT del miércoles).

. Previa del partido Montevideo City (Uru)-Atlético Mineiro (Bra).

- Copa Libertadores. Previa del partido de vuelta de las semifinales Palmeiras (Bra)-Fluminense (Bra).

- Copa Centroamericana CONCACAF. Ida de la repesca: Marathón (Hon)-Alianza FC (Sal) (02.00 GMT del miércoles).

- Liga de Campeones. 3ª jornada (FOTO): Fenerbahçe Slavia Praga y Sabah-Borussia Dortmund (16:45 GMT) y Roma-Slovan Bratislava, Oporto-PSV Eindhoven, Liverpool-Villarreal, Manchester City-AEK Atenas, París Saint-Germain-Barcelona (DIRECTO), Nápoles-Bodo/Glimt y Stuttgart-Atlético de Madrid (19.00).

- Previas de los partidos Real Madrid-Leipzig y Betis-Feyenoord.

- Continúan los alegatos de cierre del juicio que busca determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Campeonatos del Mundo, en Buenos Aires (hasta 24).

- Torneos ATP 250 de Almaty, Marsella y Bruselas (hasta 25).

- Torneos WTA 500 de Nigbo (China) y Osaka (Japón) (hasta 25).

Redacción EFE Deportes