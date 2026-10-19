Polaca Chwalinska se sitúa a las puertas del top 10

La primera victoria de su carrera le reporta a la finalista en Roland Garros, Maja Chwalinska (25 años), el premio de situarse en el mejor puesto de su vida tras una semana pletórica que comenzó en la posición 22.
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Los puestos de privilegio permanecen inalterables, con Elena Rybakina firme #1 con 9.196 puntos, por los 7.550 de Aryna Sabalenka y los 6.306 de la rusa Mirra Andreeva.
Entre las españolas, Cristina Bucsa sigue en el puesto 38, Paula Badosa baja al 61 y Kaitlin Quevedo al 79, mientras que Jessica Bouzas asciende al 96; en tanto que la colombiana Camila Osorio retrocede al 68 y la mexicana Renata Zarazúa al 94.