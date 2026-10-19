Polaca Chwalinska se sitúa a las puertas del top 10

Polaca Chwalinska se sitúa a las puertas del top 10

La polaca Maja Chwalinska, ganadora este domingo del torneo de Wuhan (China), se situó en la undécima posición de la clasificación de la WTA, que sigue liderada por la kazaja Elene Rybakina por delante de la bielorrusa Aryna Sabalenka.