Leyla Brítez extiende su racha y debuta en el cuadro principal de un W35

Leyla Fiorella Brítez Risso sigue dando pasos firmes en su crecimiento profesional. La tenista paraguaya, de 21 años, consiguió su clasificación al cuadro principal del W35 de Sidney, Australia, y afrontará así su primera participación en el cuadro principal de un torneo de esta categoría.

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La compatriota, primera sembrada de la fase clasificatoria, tuvo libre en la ronda inicial y luego encadenó dos victorias para superar la qualy. Primero derrotó a la china Yu-Ching Wang y posteriormente a la australiana Angela Cui, en ambos encuentros por un contundente doble 6-1.

En la primera ronda del cuadro principal, Brítez tendrá como rival a la local Ángel Warang, de apenas 16 años, quien recibió una invitación de la organización (wild card). El encuentro todavía no figuraba en la programación de este martes y se esperaba su disputa para el miércoles, en horario a confirmar.

La paraguaya también competirá en dobles, donde formará pareja con la australiana Catherine Aulia, con quien ya había compartido cancha durante su paso por la Universidad de Tennessee, en Estados Unidos. Ambas enfrentarán a las japonesas Nanari Katsumi y Funa Kozaki, en el último turno de la cancha 6, no antes de las 14:00 de Australia, durante la madrugada paraguaya.

Tres títulos y 17 victorias consecutivas

El presente de Leyla es extraordinario. La tenista nacional llega a Australia después de conquistar tres títulos consecutivos en el circuito ITF Women’s, una progresión que confirma su buen momento y alimenta las expectativas sobre su crecimiento en el ámbito internacional.

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La racha comenzó en el W15 de São Luís, Brasil, donde consiguió su primer título profesional al derrotar en la final a la estadounidense Ava Catanzarite por doble 6-1. Luego se consagró en el W15 de Trelew, Argentina, tras superar por 6-4 y 6-4 a la mexicana Ana Sofía Sánchez.

La misma rival volvió a cruzarse en su camino hacia el título más reciente, en el W15 de Cipolletti, también en Argentina. Allí, Brítez fue todavía más contundente y se impuso por 6-1 y 6-0 para celebrar su tercera corona consecutiva.

Con 17 victorias al hilo, la paraguaya atraviesa el mejor momento de su carrera y ahora busca trasladar esa confianza a una competencia de mayor categoría. El acceso al cuadro principal del W25 de Sidney representa un nuevo desafío para una jugadora que, después de acumular títulos y triunfos, comienza a buscar oportunidades para dar otro salto en el circuito profesional.