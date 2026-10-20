Sportivo Luqueño es tricampeón de la Superliga de fútbol playa

Para no dejar dudas de su superioridad, el Sportivo Luqueño se impuso por 11-1 sobre Presidente Hayes y se proclamó campeón del Clausura 2026 de fútbol playa.

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Bajo la conducción técnica de Fabricio Santos, los auriazules se coronaron con un plantel conformado por: Yoao Rolón, Thiago Barrios, Sixto Cantero, Thanger Alves, Breno Rodrigues, Enrique Sánchez, Jesús Rolón, Alexandro Luraschi, Didier Cáceres, Rodrigo Escobar, Jesús Martínez y Marciel Pires.

La ronda final, cumplida en el estadio Mundialista Los Pynandi de Luque, se abrió con la victoria de San Antonio frente a Unión Paraguaya 4-3 y luego, Luqueño aplastó a Presidente Hayes para lograr el tricampeonato en el fútbol sobre arena.

Presidente Hayes quedó segundo y San Antonio completó el podio. El mejor jugador fue Sixto Cantero, integrante del mejor elenco del certamen.