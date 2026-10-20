Polideportivo
20 de octubre de 2026 - 11:09

Sportivo Luqueño es tricampeón de la Superliga de fútbol playa

Sportivo Luqueño, tricampeón de la Superliga de fútbol playa.
Sportivo Luqueño, tricampeón de la Superliga de fútbol playa.CSL

El Sportivo Luqueño goleó por 11-1 a Presidente Hayes, conquistó el título del torneo Clausura de la Superliga de fútbol playa y logró su clasificación a la Copa Libertadores 2027 de la modalidad.

Por ABC Color
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Para no dejar dudas de su superioridad, el Sportivo Luqueño se impuso por 11-1 sobre Presidente Hayes y se proclamó campeón del Clausura 2026 de fútbol playa.

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Bajo la conducción técnica de Fabricio Santos, los auriazules se coronaron con un plantel conformado por: Yoao Rolón, Thiago Barrios, Sixto Cantero, Thanger Alves, Breno Rodrigues, Enrique Sánchez, Jesús Rolón, Alexandro Luraschi, Didier Cáceres, Rodrigo Escobar, Jesús Martínez y Marciel Pires.

La ronda final, cumplida en el estadio Mundialista Los Pynandi de Luque, se abrió con la victoria de San Antonio frente a Unión Paraguaya 4-3 y luego, Luqueño aplastó a Presidente Hayes para lograr el tricampeonato en el fútbol sobre arena.

Presidente Hayes quedó segundo y San Antonio completó el podio. El mejor jugador fue Sixto Cantero, integrante del mejor elenco del certamen.