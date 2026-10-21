La comunidad nihoniana fue testigo de otra jornada de las Olimpiadas Universitarias

La comunidad nihoniana, el martes disfrutó de la que fue la sexta jornada de la 17ª edición de las Olimpiadas Universitarias, Deportivas, Culturales y Artísticas del Nihon Gakko, en homenaje a los 33 años de la institución educativa, con sede en la ciudad de Fernando de la Mora. Fue con la presencia de las autoridades de la casa de estudio, la doctora Hermelinda Alvarenga Ortega, vicerrectora, y el doctor Germán Ayala, director académico.

Los deportes en competencia, Futsal FIFA masculino y femenino, Vóley mixto; en el área Cultural, Artístico participan en danza paraguaya, danza internacional, música y expresiones artísticas y culturales. Y las actividades culminarán el viernes 30 de octubre, con la entrega de premios a los ganadores de las distintas disciplinas.

Los alumnos se organizan en los distintos Semestres de las Carreras con el nombre de un determinado Club Internacional, como: Porto, Juventus, Lens, Manchesterd United, Bayer Munich, Braga y también de países que compiten en los Mundiales de Fútbol.

Todas estas actividades son coordinadas por los Directivos de la Institución, la coordinadora de Bienestar Estudiantil y el apoyo del Consejo de Delegados de las distintas Carreras.