Los argentinos Majdalani y Bosco lideran la Nacra Cup Valencia tras la primera jornada

La pareja argentina ha comenzado con fuerza y suma cuatro puntos tras firmar dos primeros puestos y un segundo en las tres mangas disputadas en la jornada inaugural, organizada por el Real Club Náutico de Valencia.

La segunda posición provisional es para los suecos Emil Järudd y Hanna Jonsson, con nueve puntos, los mismos que los neozelandeses Micah Wilkinson y Kate Stewart, terceros. Los suecos se sitúan por delante gracias a sus parciales de 3-1-5, mientras que los oceánicos han firmado una serie de 2-3-4.

La jornada se ha desarrollado con condiciones favorables para la navegación, con viento de Poniente sobre un eje que ha oscilado entre los 220 y los 240 grados. Ante esta previsión, el comité de regatas decidió adelantar una hora el inicio de la competición, cuya primera prueba comenzó a las 11.00 horas, con 24 embarcaciones en el agua.

En la clasificación provisional, los suecos Ida Svensson y Marcus Dackhammar ocupan la cuarta posición, con 16 puntos, tras mejorar sus resultados en la tercera manga, en la que lograron la segunda plaza.

La tripulación española formada por los hermanos Daniel y Nora García de la Casa, del Club Náutico El Masnou, figura en la clasificación provisional con 21 puntos y parciales de 5-5-11. Según la relación de resultados facilitada por la organización, ocupa la quinta posición, a la espera de confirmar el orden definitivo de la tabla.

El grupo de los diez primeros lo completan los austríacos Lukas Haberl y Clara Stamminger, los finlandeses Akseli Keskinen y Katariina Roihu y los turcos Sinem Kurtbay y Alican Kaynar, todos ellos con 24 puntos; los estadounidenses Stephan Baker y Sophia Fisher, con 25, y los austríacos Laura Farese y Matthäus Zöchling, con 28.

La competición continuará este jueves con la segunda jornada, en la que el comité de regatas ha convocado a la flota a las 13.00 horas ante la previsión de que el viento no ofrezca condiciones óptimas durante las horas centrales del día, con el objetivo de iniciar las pruebas cuando la meteorología lo permita.