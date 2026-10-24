Las actividades del 'NFL House' cierran en París en la previa del partido Saints-Steelers

La National Football League informó del cierre a través de su aplicación 'OnePass'.

La liga argumentó 'posibles problemas de accesibilidad' debido a las marchas callejeras que aquejan a la capital francesa desde hace un par de semanas.

Esta información se dio horas antes de que este domingo el Stade de France acoja el primer partido de temporada regular de NFL en la historia en la capital francesa que protagonizarán los New Orleans Saints y los Pittsburgh Steelers.

Entre los eventos que estaban programados este sábado figuraban 'Atletas franceses en el fútbol americano' y 'Del campo de juego a la comunidad', dos convivencias con figuras deportivas que incluían actividades con los aficionados.

Los New Orleans Saints también pospusieron su evento denominado 'Saints House' para realizarse el domingo antes del partido en las cercanías del Stade de France.

El viernes pasado, Aaron Rodgers, mariscal de campo de los Steelers, habló de la situación que rodea al partido, pero se mostró optimista respecto a la normalidad con la que éste se desarrollará el próximo domingo.

"Sin duda, creo que la NFL está al tanto de la situación. Este partido es muy importante para la NFL. Si no fuera seguro, estoy seguro de que no estaríamos aquí", subrayó el cuatro veces Jugador Más Valioso de la temporada.

Entre las actividades del pasado viernes destacó la reunión que Emmanuel Macron, presidente francés, tuvo con Roger Goodell, comisionado de la NFL; Gayle Benson, propietaria de los Saints, y Art Rooney II, dueño de los Steelers, en el Palacio del Elíseo.

En dicha reunión, además del partido de este domingo, se habló sobre la posibilidad de alargar la estadía de los juegos de la NFL en París.

En el encuentro de este domingo, correspondiente a la semana seis, los Steelers, que estarán en condición de visitante, son favoritos para vencer a los Saints.

Pittsburgh, que es liderado por Rodgers, marcha con marca de cuatro juegos ganados y dos perdidos en cerrada lucha por la cima de la división Norte de la Conferencia Americana, que hoy comparte con los Cleveland Browns y los Baltimore Ravens.

Los Saints intentarán dar la sorpresa para mejorar su récord de 2-4 para acercarse a los Carolina Panthers, que están en el primer lugar de la división Sur de la Conferencia Nacional.