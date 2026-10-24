Rybakina, a un paso de su cuarto título WTA del año

La kazaja nacida en Moscú, Elena Rybakina, tres veces campeona de Grand Slam, primera cabeza de serie y defensora del título en la ciudad china, derrotó a la rusa Diana Shnaider, #13 del ránking, por 6-3 y 7-5.
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En la otra semifinal, Leylah Fernández derrotó a Marie Bouzkova por 6-3 y 7-5. La canadiense, #30 del mundo, ganó su primer título del año en Singapur el mes pasado.
La final entre Rybakina y Fernández está marcada para las 06:00, hora paraguaya. La kazaja lidera el historial frente a frente 3-2 sobre la norteamericana.