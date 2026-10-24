Polideportivo
24 de octubre de 2026 - 13:51

Rybakina, a un paso de su cuarto título WTA del año

Elena Rybakina, de 27 años, busca su decimoquinto título en individuales en el circuito WTA.
Elena Rybakina, de 27 años, busca su decimoquinto título en individuales en el circuito WTA.144258+0000 GREG BAKER

Elena Rybakina, primera de la clasificación mundial, quedó a un paso de su cuarto título WTA del año al vencer este sábado a Diana Shnaider y clasificar a la final del torneo de Ningbo, donde se enfrentará a Leylah Fernández.

Por ABC Color
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La kazaja nacida en Moscú, Elena Rybakina, tres veces campeona de Grand Slam, primera cabeza de serie y defensora del título en la ciudad china, derrotó a la rusa Diana Shnaider, #13 del ránking, por 6-3 y 7-5.

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En la otra semifinal, Leylah Fernández derrotó a Marie Bouzkova por 6-3 y 7-5. La canadiense, #30 del mundo, ganó su primer título del año en Singapur el mes pasado.

La final entre Rybakina y Fernández está marcada para las 06:00, hora paraguaya. La kazaja lidera el historial frente a frente 3-2 sobre la norteamericana.