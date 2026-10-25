Irán queda fuera de torneos de judo y pádel al no recibir visados de EAU y Kuwait

La Federación de Judo de Irán anunció este domingo que su equipo no viajará al torneo de Abu Dabi, donde tenía previsto competir los días 29 y 30 de octubre, pese a haber completado la inscripción y los preparativos, según informó la agencia ISNA.

“A pesar de la inscripción y los preparativos realizados para el viaje, no se expidieron los visados a los integrantes del equipo, por lo que quedó descartada la participación de los deportistas iraníes en estas competiciones”, indicó la federación.

La competición reviste especial importancia para los judocas iraníes, ya que los puntos que otorga pueden contribuir a mejorar su posición en la clasificación olímpica, de acuerdo con la fuente.

La exclusión se produce en un contexto de tensiones bilaterales, después de que EAU suspendiera en agosto todas sus relaciones comerciales, intercambios mercantiles y transacciones financieras con Irán, en respuesta a ataques iraníes contra su territorio.

El país árabe también suspendió el 24 de septiembre los vuelos de las aerolíneas iraníes, un día después de la entrada en vigor de las sanciones estadounidenses contra 27 aerolíneas del país persa.

Por su parte, las selecciones masculina y femenina de pádel de Irán tampoco podrán disputar en Kuwait las eliminatorias para la Copa del Mundo, porque las autoridades del país anfitrión no les expidieron los visados, según informó la agencia Mehr.

Estas competiciones comenzarán mañana lunes, mientras que el Mundial se celebrará en Catar una semana después de la finalización de las eliminatorias.

Ante esta situación, la Federación de Tenis de Irán solicitó a la Federación Internacional de Pádel una invitación especial para que ambos equipos participen directamente en la Copa del Mundo de Catar 2026, sin haber recibido aún una respuesta.

Durante la guerra lanzada por Israel y EE.UU. contra Irán el 28 de febrero, la República Islámica lanzó ataques diarios contra sus vecinos árabes, incluidos Emiratos y Kuwait, en represalia por los bombardeos contra el territorio iraní, y justificó sus operaciones por la presencia de bases e instalaciones militares estadounidenses en esos países.