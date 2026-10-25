La argelina Nemour se reivindica con un nuevo oro en barra de equilibrio

Nemour, que el sábado ya se impuso en la final de paralelas asimétricas, hizo valer su perfección en el ejecución para derrotar a la china Qingying Zhang, que defendía el título conquistado el pasado año en los Mundiales de Yakarta.

Pero si en la capital de Indonesia Zhang no dio opción a la argelina, a la que aventajó en casi nueve décimas de puntos, en Rotterdam Nemour espoleada por su varapalo en el concurso completo impuso su pulcritud en la ejecución.

Poco importó que la china Qingying Zhang presentase un mayor grado de dificultad en su ejercicio, ya que tras lograr una misma nota de 14,566 puntos, Nemour se alzó con la medalla de oro gracias a su mejor ejecución, tras ser valorada por los jueces con 8,266 unidades por las 8,066 que logró la gimnasta asiática.

Quien no dio margen a la sorpresa fue el chino Jingyuan Zou, doble campeón olímpico, que confirmó su condición como indiscutible 'rey' de las paralelas, tras conquistar su quinto título de campeón del mundo de la especialidad.

Zou, que logró una puntuación de 15,733, aventajó en ocho décimas de punto al croata Illia Kovtun, que se colgó la medalla de plata con una nota de 14,900 puntos, mientras que el ruso Daniel Marinov, completó el podio con una calificación de 14.866 unidades.

Tampoco falló el armernio Artur Davtyan que, tras tener que 'conformarse' con la medalla de plata tanto en los Juegos Olímpicos de París como en los Mundiales disputados el pasado año en Yakarta, logró, por fin, subir a lo más alto del podio en la final de salto.

Davtyan, que logró una puntuación de 14,850, aventajó en dos décimas de punto al británico Jake Jarman, plata con una nota de 14,650 unidades, y en casi medio punto a Sebastian Sponevik, que hizo historia al convertirse en el primer gimnasta noruego en subir al podio en unos Campeonatos del Mundo.

Mucho más lejos quedó el filipino Carlos Yulo, el hombre que privó del oro a Artur Davtyan tanto en los Juegos de París como en los Mundiales de Yakarta, que se vio relegado a la séptima posición con una nota de 13,833, casi un punto menos que el armenio.

Completó la nómina de ganadores la estadounidense Claire Pease, que a sus 17 años y en su estreno en un Campeonato del Mundo se proclamó nueva campeona universal de suelo con una nota de 13,866 puntos.

Tres décimas de punto más que su compatriota Reese Esponda, que se colgó la plata con 13,566 unidades, mientras que el bronce fue para la francesa Maiana Prat con una calificación de 13,466 puntos.