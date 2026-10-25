Polideportivo
25 de octubre de 2026 - 20:50

Los Lions condenan a los Packers y los Rams toman aire

Imagen sin descripción

Chicago (EE.UU.), 25 oct (EFE).- Los Detroit Lions castigaron este domingo los errores de los Green Bay Packers y se impusieron por 20-17 con un gol de campo de Jake Bates a un segundo del final, mientras que Los Angeles Rams tomaron aire con una victoria por 35-21 ante Las Vegas Raiders.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Los Lions encadenaron su segundo triunfo y mejoraron su balance a 4-2, mientras que los Packers quedaron con un registro de 4-3 en la División Norte de la Conferencia Nacional.

El desenlace premió a Detroit después de un tramo final en el que ambos equipos tuvieron oportunidades para llevarse el encuentro. Los Lions asumieron un enorme riesgo al jugarse un cuarto down y una por avanzar en su propia yarda 30, pero no consiguieron convertirlo.

Green Bay desaprovechó esa posición privilegiada y la defensa de Detroit bloqueó el intento de gol de campo de Trey Smack y mantuvo con vida a los locales.

Los Packers también se quedaron a centímetros de una recepción de Josh Jacobs que pudo cambiar el resultado.

Bates acabó decidiendo un duelo en el que Jared Goff completó 22 de 32 pases para 303 yardas y dos anotaciones, ambas para Jameson Williams, quien sumó 91 yardas de recepción.

Amon'Ra St. Brown destacó con nueve recepciones para 153 yardas y Jahmyr Gibbs aportó 116 por tierra. Por Green Bay, Jordan Love lanzó para 274 yardas, con dos pases de touchdown y una intercepción.

Los Rams, por su parte, elevaron su balance a 3-4 a costa de unos Raiders que quedaron en 3-4, en un encuentro marcado por la eficacia de Matthew Stafford y el ataque por tierra angelino.

Stafford completó 23 de 29 envíos para 195 yardas, con tres pases de anotación y una intercepción. Davis Allen recibió dos de esos touchdowns y Puka Nacua, autor de ocho recepciones para 68 yardas, firmó el otro.

Kyren Williams corrió para 99 yardas y Blake Corum añadió 93, con un touchdown cada uno.

Los Raiders no aprovecharon las 295 yardas y dos pases de anotación de Kirk Cousins. Tre Tucker acabó con 103 yardas de recepción y un touchdown.