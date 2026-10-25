Los Lions condenan a los Packers y los Rams toman aire

Los Lions encadenaron su segundo triunfo y mejoraron su balance a 4-2, mientras que los Packers quedaron con un registro de 4-3 en la División Norte de la Conferencia Nacional.
El desenlace premió a Detroit después de un tramo final en el que ambos equipos tuvieron oportunidades para llevarse el encuentro. Los Lions asumieron un enorme riesgo al jugarse un cuarto down y una por avanzar en su propia yarda 30, pero no consiguieron convertirlo.
Green Bay desaprovechó esa posición privilegiada y la defensa de Detroit bloqueó el intento de gol de campo de Trey Smack y mantuvo con vida a los locales.
Los Packers también se quedaron a centímetros de una recepción de Josh Jacobs que pudo cambiar el resultado.
Bates acabó decidiendo un duelo en el que Jared Goff completó 22 de 32 pases para 303 yardas y dos anotaciones, ambas para Jameson Williams, quien sumó 91 yardas de recepción.
Amon'Ra St. Brown destacó con nueve recepciones para 153 yardas y Jahmyr Gibbs aportó 116 por tierra. Por Green Bay, Jordan Love lanzó para 274 yardas, con dos pases de touchdown y una intercepción.
Los Rams, por su parte, elevaron su balance a 3-4 a costa de unos Raiders que quedaron en 3-4, en un encuentro marcado por la eficacia de Matthew Stafford y el ataque por tierra angelino.
Stafford completó 23 de 29 envíos para 195 yardas, con tres pases de anotación y una intercepción. Davis Allen recibió dos de esos touchdowns y Puka Nacua, autor de ocho recepciones para 68 yardas, firmó el otro.
Kyren Williams corrió para 99 yardas y Blake Corum añadió 93, con un touchdown cada uno.
Los Raiders no aprovecharon las 295 yardas y dos pases de anotación de Kirk Cousins. Tre Tucker acabó con 103 yardas de recepción y un touchdown.