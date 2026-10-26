Kremlin celebra decisión de celebrar en Moscú el Mundial de Halterofilia de 2030

"Rusia debe retornar de pleno derecho a la familia deportiva mundial, porque esta familia no puede vivir plenamente sin la participación rusa", aseveró durante su rueda de prensa telefónica diaria el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

La IWF anunció este domingo que la capital rusa será sede del Mundial de 2030, decisión que marca un nuevo paso hacia el retorno de Rusia al calendario de las grandes competencias internacionales.

Será el primer Mundial de un deporte del programa olímpico que se celebrará en Rusia desde febrero de 2022, cuando comenzó la guerra en Ucrania.

La decisión fue adoptada por el Comité Ejecutivo de la IWF, que confirmó que Ahmedabad, en India, recibirá el Mundial de 2029, y asignó los Mundiales juveniles de 2028 a Pristina, en Kosovo, y los juveniles Sub 20 a Caracas, Venezuela

A la vez, en respuesta a la posibilidad de que Rusia acoja la Olimpiada en un futuro, Peskov llamó a "no adelantarse a los acontecimientos respecto a los Juegos Olímpicos".

"Ahora en realidad no son muchos los países que se muestran interesados en convertirse en sedes de Juegos Olímpicos. Es necesario equilibrarlo todo, las cosas a favor y en contra de las decisiones correspondientes. De momento, el asunto no está en el orden del día", indicó.