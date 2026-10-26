Los cuatro primeros de Serie A, invictos tras ocho jornadas por primera vez en la historia

Los colíderes, Inter y Lazio, se colocan en lo más alto de la clasificación con 22 puntos, con siete victorias y un empate.

El conjunto 'neroazzurro' sólo cedió dos puntos ante el Roma en el Estadio Olímpico de la capital italiana, cuando un providencial Lautaro Martínez rescató el empate con un doblete cuando el conjunto milanés perdía 2-0.

El Lazio, la gran sorpresa de esta temporada hasta el momento, empató ante el Milan en casa y ganó a otros rivales de peso como Juventus, al que endosó tres goles a domicilio.

Por detrás, a cuatro puntos, Roma y Milan comparten la tercera y cuarta posición con 18 puntos, ambos con cinco triunfos y tres tablas.

Los 'giallorossi', además del citado empate contra el Inter, cedieron contra el Como (0-0) y contra el Nápoles (3-3), mientras que el conjunto 'rossonero' empató ante Sassuolo (1-1), Lazio (2-2) y Juventus (1-1).

En la quinta posición se encuentra el Como de Cesc Fàbregas con 17 puntos, tras registrar dos empates y tan sólo una derrota, su visita al Frosinone, sexto clasificado.

Este dato de imbatibilidad tiene lugar tras dos meses de liga en los que, además, los equipos enfrentaron tres jornadas de competiciones europeas, excepto el Lazio, que no disputa torneos continentales.