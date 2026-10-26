'Tasos' Douvikas renueva con el Como hasta 2031

"Me he sentido muy a gusto desde el primer momento y percibí enseguida la ambición del club. He crecido mucho desde que llegué gracias al entrenador Fàbregas y a su cuerpo técnico. Para mí, este grupo es como una gran familia. Quiero seguir ayudando al equipo dando lo mejor de mí", afirmó el jugador en la nota difundida.

'Tasos' Douvikas aterrizó en el conjunto del norte de Italia durante el mercado de invierno de la temporada 2024-2025 después de un año y medio en el Celta, donde disputó 58 encuentros con la camiseta celeste, en los que marcó 18 goles y repartió 4 asistencias.

Desde su llegada al Como, donde se consolidó como delantero centro titular, disputó 68 partidos en todas las competiciones, en los que anotó 27 goles y dio cinco asistencias.

En el inicio de esta temporada, el griego marcó en las tres primeras jornadas de la fase de liga de la Liga de Campeones, en la que es la primera participación tanto para él como para el Como.

En liga, el '9' del conjunto lariani lleva cinco goles y fue determinante en los triunfos de su equipo ante Sassuolo, al que endosó un doblete, Fiorentina, Nápoles y Udinese.

"Tasos ha demostrado una gran mentalidad desde su primer día en Como y eso se ha reflejado en el terreno de juego. Es un chico siempre positivo, con mucha ambición y una gran cultura del trabajo. Estamos encantados de poder anunciar su renovación", declaró por su parte Fábregas sobre el internacional griego.