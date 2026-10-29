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Polideportivo
29 de octubre de 2026 - 01:20

David 'Big Papi' Ortiz también se rinde ante William Contreras

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Chicago (EE.UU.), 28 oct (EFE).- El dominicano David Ortiz celebró este miércoles la elección del venezolano William Contreras como Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial y aseguró que el galardón representa una "señal de esperanza" para Venezuela.

Por EFE
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"Estoy muy feliz de que Contreras haya ganado el MVP. Venezuela pasó por mucho este año y es una señal de esperanza que Contreras haya ganado el premio", afirmó Ortiz tras el triunfo de los Cerveceros de Milwaukee.

El exjugador dominicano también destacó el compromiso del receptor venezolano: "Es uno de esos receptores que no quieren tener días de descanso".

Contreras recibió el premio después de que Milwaukee conquistara la primera Serie Mundial de su historia, al derrotar por 4-1 a los Rays de Tampa Bay en el quinto partido y cerrar la serie por el mismo resultado.

El venezolano contribuyó al triunfo decisivo con un doble en la sexta entrada que impulsó a Christian Yelich para el 3-0. Poco después anotó la cuarta carrera gracias a un elevado de sacrificio de Cooper Pratt.

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