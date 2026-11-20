Panam Sports, la organización deportiva panamericana, confirmó este viernes en un comunicado que estos números harán de Lima 2027 el evento del mundo que más plazas repartirá para Los Ángeles 2028.

En 19 disciplinas deportivas se otorgarán cupos directos, mientras que otras nueve darán puntos dentro del proceso general de clasificación o serán válidos para alcanzar las marcas mínimas para estar en la próxima cita olímpica.

Entre los deportes que otorgarán cupos directos están los clavados (saltos de trampolín o plataforma), waterpolo, balonmano, escalada, gimnasia trampolín, hockey, pentatlón moderno, remo costero, squash, surf, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón y vela.

También tendrán cupos directo la equitación en las modalidades de adiestramiento, prueba completa y salto, así como el tiro en las divisiones de pistola, rifle y escopeta.

Las disciplinas que serán puntuables o permitirán entrar por marcas mínimas son la natación, el atletismo, el bádminton, el taekwondo y el ciclismo en las modalidades de BMX, BMX estilo libre, montaña, pista y ruta.

El ciclo de Tokio 2020, que tuvo como escenario principal en América los Juegos Panamericanos Lima 2019, contó con 25 disciplinas clasificatorias, de las cuales 15 otorgaron cupos directos y 10 utilizaron puntos o marcas mínimas.

Por su parte, el ciclo de París 2024, que pasó por Santiago 2023, incluyó 31 disciplinas clasificatorias, con 21 que ofrecieron cupos directos y 10 que utilizaron puntos o marcas mínimas.

En comparación con la última vez que Lima fue sede de los Juegos, habrá tres disciplinas clasificatorias adicionales y cuatro oportunidades más de clasificación directa, un avance significativo para los atletas que buscan asegurar su boleto a Los Ángeles.

Las disciplinas nuevas son el remo costero, el ciclismo de pista, que regresa tras haber estado ausente en el ciclo de París 2024, y el squash, una de las nuevas incorporaciones para el programa de Los Ángeles.

Algunos deportes, entre ellos el judo, la esgrima, la lucha, el boxeo y el levantamiento de pesas, no figuran como clasificatorios en Lima 2027, por lo que sus competidores deberán buscar los cupos para Los Ángeles 2028 a través de otras vías de clasificación.