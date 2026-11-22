El equipo blanco dominó desde el inicio y dispuso de varias ocasiones claras en la primera media hora, pero se topó con varias paradas de mérito de la meta local Laura Sánchez.

Sin embargo, el Granada, que con esta derrota enlaza cinco jornadas sin ganar y se acerca de forma peligrosa a los puestos de descenso, fue capaz de adelantarse en el marcador en el minuto 34 con un cabezazo perfecto de Raquel Gil en la primera llegada peligrosa de las rojiblancas.

El Real Madrid no desistió y remontó antes del descanso gracias a la neerlandesa Keukelaar, que firmó el empate en el minuto 45 con una vaselina sobre Laura Sánchez y asistió a la danesa Signe Bruun en un 1-2 que llegó en la última jugada del primer tiempo, en el sexto minuto del añadido.

En la segunda parte, las visitantes no quisieron dar opción a más sustos y sentenciaron el duelo con dos tantos más en los primeros cuatro minutos de la reanudación, otro de Keukelaar (min.46) y el 1-4 de la italiana Arianna Caruso (min.49), en ambos casos aprovechando la defensa adelantada de las locales.

El resto del partido, con todo ya sentenciado, sirvió para que el Real Madrid midiera esfuerzos y repartiera minutos ante un rival rendido y que apenas opuso resistencia, además de para que Athenea del Castillo redondeara en el 72 una goleada que pudo ser aún mayor si no hubiera sido por las paradas de Laura Sánchez.

1 - Granada: Laura Sánchez; Teresa, Jujuba, Gabriela (Zafra, min. 75), Blanca, Miku (Fon, min. 62), Daniela Miñambres, Raquel Gil (Vera Molina, min. 62), Guridi, Iris Ashley, Bárbara (Mateos, min. 86).

5 - Real Madrid: Laia; Eva Navarro, Lakrar, María Méndez, Silvia Cristóbal (Levels, min. 77), Dorado, Caruso (Angendal, min. 65), Andreia, Keukelaar (Athenea, min. 65), Linda Caicedo (Beeresteyn, min. 77), Signe Bruun (Pau, min. 77).

Goles: 1-0, Min.34: Raquel Gil. 1-1, Min.45: Keukelaar. 1-2, Min.51+: Bruun. 1-3, Min.46: Keukelaar. 1-4, Min.49: Caruso. 1-5, Min.72: Athenea.

Árbitra: Arantza Gallastegui (Comité Vasco). Mostró cartulina amarilla a la local Blanca (min. 43).

Incidencias: Partido correspondiente a la duodécima jornada de la Liga F Moeve, disputado en la Ciudad Deportiva Granada CF ante 600 espectadores.