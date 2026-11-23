"Espero que se recupere pronto, es un gran profesional, y otros jugadores que tienen que acarrear este inconveniente que es el gran número de partidos, tantos viajes, tanta intensidad, tanta presión... Tienen que asumirlo, poder superarlo y nosotros, en la medida de lo posible, ayudarles al máximo", comentó De la Fuente.

El técnico riojano tuvo noticias de los problemas físicos de Lamine Yamal durante el acto de presentación del cómic presentado por la Real Federación Española de Fútbol sobre la historia del título de la selección en el pasado Mundial de Estados Unidos, celebrado en el Espacio Telefónica de Madrid.

Ante la sobrecarga de encuentros de jugadores como Lamine Yamal, De la Fuente reiteró la máxima que aplica en la selección: "La prioridad es la salud del futbolista y lo cuidamos hasta la última letra. Somos sensibles a cuidar al futbolista sabiendo que tienen que asumir, entre comillas, un riesgo. El fútbol es una actividad de riesgo".

El extremo del Barça ya sufrió molestias en una rodilla que le impidieron estar en la primera parte de la última concentración de la selección y perderse el partido contra la República Checa.

De la Fuente dio permiso para que el jugador de Rocafonda se quedara en la capital catalana para recuperarse, lo que suscitó el debate de que pudiera tener un trato de favor, lo que el seleccionador negó de plano.