La competición, que celebró este jueves sus finales en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, en Barranquilla, reunió a representantes de todos los departamentos del país en una jornada que combinó la emoción deportiva con historias de superación, aprendizaje y encuentro entre territorios.

Uno de esos participantes es Julián Herrera, de 16 años, quien representó a Putumayo y contó que su viaje comenzó en Mocoa, desde donde recorrió durante siete u ocho horas la carretera hasta Neiva, capital de Huila, para después continuar en avión hacia Bogotá y finalmente llegar a La Arenosa.

"Se siente una alegría inmensa, porque yo nunca he conocido Barranquilla. Creo que ninguno de mis compañeros la había conocido", relató el joven, quien recordó la emoción de algunos integrantes de su delegación al subirse por primera vez a un avión.

Para Herrera, que participa por segunda ocasión en la iniciativa, la experiencia también ha significado fortalecer valores como el respeto, la tolerancia, la amistad, la solidaridad y la disciplina.

Aunque mantiene el sueño de convertirse en futbolista profesional, el adolescente también piensa en su futuro académico y manifestó su interés por estudiar Administración de Empresas y formarse en áreas relacionadas con el mercadeo y la tecnología.

Una experiencia similar vivió María Angélica, una joven de 16 años que representó a Arauca y destacó la oportunidad de participar en una competición que tiene la característica de no tener árbitro, para que los jugadores resuelvan sus diferencias mediante el diálogo.

"Es la primera vez que hubo un torneo donde las mujeres empiezan haciendo el primer gol", señaló la adolescente, cuyo equipo perdió frente a Caquetá en la definición por penaltis de la categoría Promotores.

La joven explicó que, durante los partidos, los participantes debían poner en práctica valores como la honestidad y el respeto, además de apoyarse entre compañeros cuando cometían errores.

"No es solamente jugar, robar la pelota, hacer gol y ya, sino tener los valores dentro de uno y siempre sacarlos", afirmó.

Las historias de ambos participantes reflejan el propósito de una iniciativa que utiliza el deporte como herramienta pedagógica para fortalecer habilidades socioemocionales y promover la convivencia, especialmente entre niños y adolescentes de comunidades con menos oportunidades.

En el terreno de juego, los equipos de Maicao y Vichada se quedaron con los títulos de la octava edición del torneo, que contó con la participación de 330 finalistas de 33 equipos.

Maicao venció por 2-0 a Cesar en la categoría Constructores, mientras que Vichada se impuso a Caquetá en la definición desde el punto penalti de Promotores.

La edición de 2026 fue la mayor desde la creación de la Copa, con 5.280 niños y adolescentes de entre 11 y 16 años de los 32 departamentos y Bogotá en sus distintas fases.

"Más que un semillero de fútbol, lo bonito de la Copa Claro por Colombia es que inculca valores para la vida", afirmó el presidente de Claro Colombia, Rodrigo de Gusmao, quien destacó el alcance nacional de la iniciativa.

El torneo, desarrollado en alianza con la Fundación Fútbol con Corazón, hace parte de la estrategia de sostenibilidad de la compañía, que articula deporte, educación y tecnología.

Desde su creación, hace ocho años, más de 20.000 niños y adolescentes han participado en la Copa, que busca llevar los aprendizajes de la cancha a otros espacios de la vida cotidiana.