México-Argentina, Croacia-Uruguay, Brasil-Mozambique y Chile-Marruecos, en dieciseisavos
Redacción Deportes, 27 nov (EFE).- México se medirá a Argentina, Uruguay a Croacia, Brasil a Mozambique, Chile a Marruecos, República Dominicana a Mali, Ecuador a Grecia, Colombia a Egipto y Venezuela a Argelia en los dieciseisavos de final del Mundial de fútbol masculino sub-17 de Catar en el que la selección española, que superó la fase de grupos como la mejor de los 32 equipos clasificados, se enfrentará a Uzbekistán por un billete en octavos.