Estos son los horarios de los cruces en formato GMT:

- Lunes 30 de noviembre: Italia-Tayikistán (12:30), Croacia-Uruguay (12:30), Brasil-Mozambique (13:00), Bélgica-Arabia Saudita (13:30), República de Irlanda-Costa de Marfil (14:30), México-Argentina (15:00), España-Uzbekistán (15:30) y Chile-Marruecos (15:30).

- Martes 1 de diciembre: Malí-República Dominicana (12:30), Australia-Senegal (12:30), República de Corea-Japón (13:00), Serbia-China (13:30), Grecia-Ecuador (14:30), Egipto-Colombia (15:00), Francia-Uganda (15:30) y Venezuela-Argelia (15.30).