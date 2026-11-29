Redacción Deportes. Partido de la semana 12 de la NFL entre Carolina Panthers y Tampa Bay Buccaneers (02.15 GMT del martes) en el Raymond James Stadium en el que se juegan el pulso por el liderazgo y la supervivencia en la División Sur de la NFC del fútbol americano.

Barcelona. El Espanyol confía en seguir aprovechando el efecto Eder Sarabia para continuar con su escalada en la tabla ante un Getafe más que necesitado, en situación de descenso, en el partido que cierra la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports.

Madrid. A la espera de incursión ya en dieciseisavos de final de Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad, la segunda ronda de la Copa del Rey es otro examen contra las sorpresas y los fiascos para Athletic, Betis, Sevilla, Villarreal, Valencia y hasta 15 equipos de Primera División, enfrentados a rivales hasta dos categorías por debajo por seguir adelante en un torneo estresante. Por Iñaki Dufour.

Majadahonda (Madrid). Hace 22 días, en el Metropolitano, dos ocasiones falladas rebajaron el partido de Julián Alvarez contra el Barcelona, al que se enfrenta de nuevo este miércoles con una revancha pendiente, mientras se expone por primera vez al Camp Nou después de la vorágine veraniega, deseado e imposible su traspaso al club azulgrana y asumido y ambicioso su presente en el Atlético de Madrid, con el que compite por la Liga. Por Iñaki Dufour.

Milwaukee (EE.UU.). El español Aday Mara, pívot elegido con el número 12 por los Oklahoma City Thunder en el último draft, cuenta en una entrevista con EFE cómo ha cambiado su vida desde su llegada a la NBA y asegura que lo que más le sorprendió de la liga es la intensidad no solo de los partidos, sino de los viajes: "Es un sin parar todo el rato". Por Andrea Montolivo.

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- Campeonato del Mundo, en Ginebra (hasta 11).

- Fase de clasificación para el Mundial de Catar 2027. América: Chile-República Dominicana (22.40 GMT), Brasil-México (23.10), Colombia-EEUU (01.10).

- Entrevista de EFE con el español Aday Mara, pívot elegido con el número 12 por los Oklahoma City Thunder en el último draft. Por Andrea Montolivo. (FOTO) (VÍDEO)

- NBA: Charlotte Hornets-Washington Wizards y Detroit Pistons-Denver Nuggets (00.00 GMT), Brooklyn Nets-Oklahoma City Thunder (FOTO) y Houston Rockets-Los Angeles Lakers (00.30), Dallas Mavericks-Boston Celtics y Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs (01.00) y Sacramento Kings-New Orleans Pelicans (03.00).

- España. LaLiga EA Sports. 14ª jornada (FOTO). Espanyol-Getafe (20.00 GMT).

- España. Presentación general de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. "Athletic, Betis, Sevilla, Villarreal, Valencia y otra ronda contra las sorpresas".

- España. Atlético de Madrid. Julián Alvarez, frente al Camp Nou y la revancha. Por Iñaki Dufour.

- Mundial sub-17 de Catar. Dieciseisavos de final. Italia-Tayikistán y Croacia-Uruguay (12:30 GMT), Brasil-Mozambique (13:00), Bélgica-Arabia Saudita (13:30), República de Irlanda-Costa de Marfil (14:30), México-Argentina (15:00) y España-Uzbekistán y Chile-Marruecos (15:30).

- Serie A (jornada 13): Cagliari-Milan (19:45 GMT).

- Partido de la semana 12 de la NFL entre Carolina Panthers y Tampa Bay Buccaneers (02.15 GMT del martes) en el Raymond James Stadium en el que se juegan el pulso por el liderazgo y la supervivencia en la División Sur de la NFC del fútbol americano.

- Análisis del Gran Premio de Valencia, que el domingo puso punto final a la temporada de los Mundiales de velocidad. "Marc Márquez protagonista de la última carrera de 2026, que hizo campeón a González". Por Juan Antonio Lladós. (FOTO)

- Previa de los Campeonatos del Mundo en piscina de 25 metros, que se disputan en Pekín entre este martes y el domingo. Por Javier Villanueva.

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Redacción EFE Deportes

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