Djokovic evita desvelar si estará en Australia: “lo sabréis pronto”

Los organizadores del primer grande del año (17-30 de enero) han decidido la obligatoriedad de la vacuna y Djokovic, públicamente opuesto a las mismas, rechaza hasta ahora decir si se ha vacunado o no.

Pregunta: ¿Lamenta algo de esta segunda mitad de la temporada?

Respuesta: “Mi temporada termina hoy y no me arrepiento de ningún torneo que haya jugado. Lo he dado todo como siempre. Jugar con el equipo nacional es algo particular para mí. Desgraciadamente, una victoria en individual no llega. No me arrepiento de nada. Intento sacar lecciones de momentos duros como este. Por muy dolorosos que sean, suelen ser las grandes ocasiones para hacerse más fuerte y crecer”.

P: ¿Cómo afrontó este dobles decisivo?

R: “Sabíamos desde el principio del partido que sería el más difícil. Si se decidía en el dobles, sabíamos que no éramos favoritos. Jugábamos contra la mejor pareja del mundo (Mektic y Pavic), se conocen bien, son especialistas del doble, se concentran sólo en eso. Para ganar la Copa Davis, más que jugadores de dobles, hay que tener un equipo de dobles. Si no, es muy difícil, es una lotería”.

P. ¿Cuándo retomará la competición en 2022?

R: “Voy a aprovechar los próximos días para recuperar, descansar y olvidar el tenis. Estoy muy cansado tras esta temporada y este año. Entiendo que queráis respuestas sobre dónde y cuándo empezaré la temporada, pero veremos qué nos depara el futuro. No puedo dar una fecha, pero evidentemente el Abierto de Australia llega pronto, así que sabréis pronto”.