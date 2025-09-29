Alcaraz bate su récord de victorias en un año

El jugador español Carlos Alcaraz, de 22 años, que llegó a esa cifra imponiéndose en semifinales al noruego Casper Ruud, por 3-6, 6-3 y 6-4, se medirá a Fritz en su octava final consecutiva este curso.

Ganador de 23 títulos como profesional, fue campeón este 2025 en el ATP 500 de Rotterdam, los Masters 1.000 de Montecarlo y Roma, Roland Garros, el ATP 500 de Queen’s, el Masters 1.000 de Cincinnati y el Abierto de Estados Unidos.

En el presente curso sólo perdió las finales del ATP 500 de Barcelona y de Wimbledon. En cuanto a partidos, lleva 66 ganados de 73 disputados esta temporada, lo que supone un 90,4 % de victorias y, tras igualar su tope de dos años atrás con el triunfo que obtuvo en las semifinales del Abierto de Japón contra el estadounidense Brandon Nakashima por 6-2 y 6-4, batió su plusmarca frente a Ruud.

En 2023 consiguió 65 triunfos en 77 partidos y en estas fechas del presente ejercicio acumula un triunfo más y seis derrotas menos. EFE