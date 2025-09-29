Sinner acelera a semifinales en Pekín

El italiano de 24 años, Jannick Sinner, se enfrentará por un puesto en la final al australiano Alex De Miñaur (#8) , que se benefició del abandono del checo Jakub Mensik (#19), que iba perdiendo 4-1 en el primer set.

“En general, estoy muy contento con mi partido de hoy”, comentó Sinner. Tras ganar fácilmente el primer set, el italiano encontró una mayor resistencia en el segundo. Incluso perdió su servicio, permitiendo a Marozsán servir para ganar el set con 5-4.

Pero Sinner entonces aceleró: ganó 12 de los 13 puntos siguientes para encadenar tres juegos (incluyendo dos con el servicio contrario) y ganó el partido en su primera bola de partido.

Resultados del cuartos de final del ATP 500 de Pekín

Jannik Sinner (ITA) derrotó a Fábián Marozsán (HUN) 6-1 y 7-5.

Alex De Miñaur (AUS) a Jakub Mensik (CZE) 4-1 y abandono.

Learner Tien (USA) a Lorenzo Musetti (ITA) 4-6, 6-3, 3-0 y abandono.

Daniil Medvedev (RUS) a Alexander Zverev (GER) 6-3 y 6-3.

Cruces semifinales: Sinner-De Miñaur y Tien-Medvedev.

