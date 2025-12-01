Paolini y Ganna portarán antorcha olímpica de Atenas a Roma

“Jasmine Paolini será la embajadora de Milán-Cortina 2026 que acompañará la antorcha olímpica desde la antigua Grecia hasta Italia. La actual número ocho del ranking WTA, medalla de oro en dobles en París 2024, será portadora de la antorcha en Atenas, durante la Ceremonia de Entrega, junto con el campeón olímpico de ciclismo Filippo Ganna”, informó este lunes la organización en un comunicado.

La ceremonia de entrega de la antorcha a Italia se celebrará en el Estadio Panathinaikó a las 11:00 del 4 de diciembre.

Paolini participará en el último tramo del relevo griego, acompañada por Ganna, oro en la persecución por equipos en pista en Tokio 2020 y dos medallas en París 2024 (plata en la contrarreloj en ruta y bronce en la persecución por equipos).

La antorcha llegará a Roma en avión el 4 de diciembre y serán Giovanni Malago, presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026, y Jasmine Paolini los primeros en bajar con la llama olímpica. Después de un evento el 5 de diciembre en la capital italiana, emprenderá su recorrido por toda Italia.

Su llegada a Milán está prevista para el 5 de febrero, un día antes de que comiencen oficialmente los Juegos Olímpicos de Invierno. La ceremonia de apertura se celebrará el 6 de febrero en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán. EFE