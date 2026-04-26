Granollers y Zeballos pierden en primera ronda y el primer puesto del ránking

Sin título alguno en lo que va de año, vuelven a caer, por segundo torneo seguido, en primera ronda. La semana pasada, en Barcelona, cayeron ante los argentinos Máximo González y Andrés Molteni.

En esta ocasión, en su debut en la Caja Mágica, perdieron ante los monegascos Romain Arneodo y Valentin Vacherot por 2-6, 6-1 y 10-6 que se enfrentarán en segunda eliminatoria a los ganadores del enfrentamiento entre el indio Yuki Bharmbri y el neozelandés Michael Venus frente los austríacos Alexander Erler y Lucas Miedler.

Sin embargo, sacó adelante su compromiso de primera ronda el salvadoresño Marcelo Arévalo junto al croata MAte Pavic, quintos favoritos, que se impusieron a los estadounidenses Tommy Paul y Ethan Quinn por 6-4 y 7-6(6). Sus adversarios en segunda ronda saldrán del choque entre el kazajo Alexander Bublik y el australiano Marc Polmans y los brasileños Orlando Luz y Rafael Matos.