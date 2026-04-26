Swiatek desveló que hay un virus rondando entre los jugadores. Y es que desde el arranque de la competición son varios los tenistas, tanto del cuadro masculino como del femenino, que han dejado sus compromisos sin llegar a su fin o, más habitual, ni siquiera han comparecido en pista.

Este domingo, cuando se cumple una semana de competición, ha habido otros dos casos llamativos. La rusa Liudmila Samsonova no saltó a la pista para jugar su encuentro de tercera ronda contra la checa Linda Noskova que accedió directamente a los octavos de final. Argumentó enfermedad, malestar.

La estadounidense Coco Gauff, tercera favorita, tuvo que ser atendida por el médico durante su compromiso contra la rumana Sorana Cirstea. En un momento del choque, la norteamericana vomitó y requirió la presencia del médico. Continuó, sin embargo, su partido que sacó adelante en tres sets, después de remontar y tras dos horas y 21 minutos de juego.

Son ya varios los jugadores que han tenido síntomas de enfermedad y la respuesta ha sido la presencia de un virus en la mayoría de los casos. La estadounidense Madison Keys se bajó a última hora, poco antes de comenzar el torneo, enferma y con malestar.

También el croata Marin Cilic que después de ganar su partido ante el belga Zizou Bergs y cuando tenía que enfrentarse al brasileño Joao Fonseca, no se presentó al choque a causa de un proceso vírico. El brasileño se clasificó directamente para los dieciseisavos de final y se enfrentará este domingo al español Rafael Jodar.

El francés Corentin Moutet también aludió al asunto. Aunque disputó el encuentro contra el español Daniel Mérida, en el último turno de la pista 3 de la Caja Mágica y fue superado en dos sets, señaló después que no pudo jugar bien ese encuentro "por culpa del virus".