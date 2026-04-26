La argentina Solana Sierra remonta a Sonmez y llega a octavos

La marplatense, que inició la competición desde el puesto 88 del ránking femenino, tiene asegurado al menos el 71 cuando salga de Madrid.

La argentina, que ofreció una gran respuesta a pesar de su contundente pérdida de la primera manga, obtuvo en la Caja Mágica su mejor resultado desde Wimbledon del pasado año, donde también se situó en octavos de final.

La tercera victoria seguida contra una top 70, de 21 años, debutante este 2026 en la Caja Mágica, nunca había jugado con Sonmez. Ahora, la argentina que solo cuenta con los títulos en torneos de categoría 125 -equiparable a challenger masculino- de Antalya y Mallorca en el 2025, jugará contra la ganadora del enfrentamiento entre la belga Elise Mertens y la checa Karolina Pliskova.