La francesa Diane Parry vence a la croata Vekic, sexta favorita, en Abierto de Monterrey

En un primer parcial en el que las dos jugadoras mostraron su mejor tenis en los momentos de apuros, Vekic impuso condiciones con su saque en el 'tie break' y se lo llevó 7-5.

A partir de ahí, Parry creció. Quebró el servicio de su oponente en el primer juego, fue paciente desde la devolución y con un 88 por ciento de puntos ganador con el primer saque, ganó por 6-4.

La francesa sacó provecho de su buen momento anímico, quebró en los juegos tercero, quinto y séptimo para clasificarse a los octavos de final, fase en la que enfrentará a la ucraniana Oleksandra Oliynikova.

La jornada de este lunes fue de malos resultados para las tenistas latinoamericanas, con las derrotas de la colombiana Camila Osorio y la mexicana Renata Zarazúa.

Osorio no encontró jamás su mejor tenis y cayó por 6-1, 6-2 ante la estadounidense Ann Li, quinta preclasificada, que lastimó el servicio de la sudamericana, con nueve doble faltas y un porcentaje de primeros servicios de apenas el 54 por ciento.

Zarazúa luchó más, pero igual fue eliminada, por la danesa Clara Tauson, por 3-6, 6-3, 6-0.

Apoyada por los aficionados, Zarazúa fue mejor en el primer set, que se llevó luego de quebrar el saque de la europea en los juegos siete y nueve.

Tauson creció en el segundo parcial en el que no dio oportunidades de quiebre a la mexicana, que no se levantó y fue borrada en el cierre.

En los otros partidos, la indonesia Janice Tjen superó por 2-6, 6-3, 7-6(5) a la ucraniana Dayana Yastremska y la estadounidense Alycia Parks venció por 2-6, 6-4, 6-4 a la croata Petra Marcinko.

Mañana se jugará la segunda ronda del torneo que transcurre en pista dura con una bolsa de premios de 1.206.446 dólares.