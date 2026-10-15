Davidovich, primer semifinalista en Shanghái tras la retirada por lesión del francés Géa

El galo no pudo entrar con peor pie en el partido: empezó sacando y no fue capaz de ganar ni un solo punto en ese turno, y si no se fue 3-0 abajo directamente fue porque en el siguiente salvó otras dos bolas de quiebre con estilo, colando dos 'aces' consecutivos.

'Foki' volvió a romper en el quinto juego, tras el cual Géa pidió asistencia médica por unos problemas en la zona del cuádriceps y cadera derecha que no solo se revelaron como la causa de su pobre arranque sino que le forzaron a abandonar inmediatamente después, con un resultado parcial de 4-1 y tan solo 22 minutos sobre la pista.

Este año, Davidovich ya ha batido su mejor marca en Shanghái, que databa del año pasado, cuando cayó en tercera ronda ante el ruso Daniil Medvedev. Esta es la tercera ocasión en que el malagueño consigue meterse entre los cuatro mejores de un torneo de esta categoría, donde alcanzó la final en Mónaco 2022 pero no pudo alzarse con el trofeo al caer ante el griego Stefanos Tsitsipas.

Este fue el primer enfrentamiento entre Alejandro Davidovich y Géa, jugador que, de hecho, debuta en Shanghái -en tercera ronda se 'cargó' nada menos que al número 4 del mundo, el estadounidense Ben Shelton- y que hasta ahora tan solo había disputado un Másters 1.000, el de Madrid, donde se despidió en primera ronda ante el lituano Vilius Gaubas.

El rival de Davidovich en semifinales se conocerá esta misma tarde, ya que saldrá del duelo que enfrentará a Zverev, ya confirmado como número uno del tenis mundial en 2026, contra el noveno cabeza de serie para el torneo, el australiano Alex de Miñaur.

Rafa Jódar podría duplicar la presencia española en semifinales el viernes, cuando se medirá al noruego Casper Ruud. El andaluz y el madrileño se convirtieron en el noveno y el décimo tenista del país ibérico, respectivamente, en alcanzar los cuartos de final en Shanghái, el único de los Másters 1.000 que jamás ha levantado un tenista español.