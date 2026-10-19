Facundo Díaz se lleva el duelo de argentinos ante Tirante y accede a octavos

Thiago Tirante llegó a este partido tras caer en la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghai ante el español Rafael Jódar y después en primera ronda de Pekín ante el alemán Jan-Lennard Struff, mientras que Facundo Díaz Acosta dijo adiós en primera ronda en Shanghái y también en el Challenger de Jinan.

En Almaty, Acosta, 71 del ránking ATP, cedió el primer set en el 'tie break' pero se recompuso en el segundo para superar a su compatriota con autoridad, alcanzando el pleno de 15 juegos ganados en su servicio y un 65% de puntos ganados en segunda devolución.

El tenista argentino se medirá en octavos al ganador de la eliminatoria entre el croata Marin Cilic y el georgiano Nikoloz Basilashvili.