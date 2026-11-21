En un juego que dominaron de principio a fin, los sudamericanos se impusieron por 6-3 y 6-2 y le pusieron broche de oro a un certamen en el que no perdieron ninguno de los sets que jugaron.

De esta forma, el argentino -número 91 del ránking ATP en dobles- y el colombiano -número 98- se quedaron con un trofeo que en la pasada temporada habían ganado el argentino Facundo Mena y el mexicano Rodrigo Pacheco.

Asimismo, Kestelboim se tomó revancha de la derrota que sufrió junto al uruguayo Franco Roncadelli en 2024 y ganó por primera vez el Abierto de Uruguay, al igual que Barrientos.

Este último, además, se transformó en el primer colombiano en ganar el certamen, teniendo en cuenta tanto los títulos en individuales como en dobles.

El Abierto de Uruguay comenzó el pasado domingo y acabará el próximo 22 de noviembre, cuando se juegue la final de individuales en el Carrasco Lawn Tennis Club de la capital.

El campeón del torneo sumará 75 puntos en la clasificación ATP y el segundo sumará 50 unidades. Además, el certamen entregará 107.000 dólares en premios, de los que 17.000 serán para el ganador, 9.600 para el finalista y 5.510 para cada uno de los semifinalistas.